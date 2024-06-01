Джигурда опроверг свой уход на СВО

Российский актер и шоумен Никита Джигурда назвал устаревшей информацию о его намерениях уйти служить на СВО.

«Информация о моем подписании контракта с Министерством обороны РФ устаревшая. Да, я еще в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Но мне отказали из-за возраста», — цитирует шоумена «Газета.Ru».

Джигурда при этом уточнил, что продолжает помогать фронту — за два года он пять раз побывал на Донбассе, привозя гуманитарную помощь, машины УАЗ, медикаменты, дроны и выступая перед нашими бойцами.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что 62-летний Джигурда планирует отправиться на СВО и служить в том же подразделении, где в настоящее время находится муж блогера Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Супруг Блиновской отправился на СВО весной 2024 года, после того, как против него и жены возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Его подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.