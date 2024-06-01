Первый в мире наземный робот-камикадзе создан в России

Первый в мире наземный FPV-робот-камикадзе «Депеша» разработали в России, он может поражать живую силу и технику противника, а также укрепления типа «зубы дракона», сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

«Робот "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема», — говорится в сообщении, при этом отмечается, что ранее к FPV-дронам относились только летающие аппараты.

Сейчас робот проходит всевозможные испытания, в том числе в зоне спецоперации. Его грузоподъемность составляет 150 килограммов, что делает дрон универсальным — он способен доставлять на передовую провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат.

Роботизированную платформу в различных вариантах могут также применять для поражения живой силы противника, фортификационных сооружений типа дотов или дзотов, укрепленных огневых точек и опорных пунктов.

В частности, один из вариантов оснащения «Депеши» предполагает использование робота как наземного дрона-камикадзе для поражения целей противника подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели.