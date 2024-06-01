НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Названы десять самых мощных Android-смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
207 0

Официальный сайт бенчмарка AnTuTu опубликовал очередной рейтинг самых мощных Android-смартфонов среднего класса по итогам мая 2024 года.

Первое место в топ-10 занял Vivo X100s на базе флагманского процессора MediaTek Dimensity 9300+. Средняя оценка этой модели по итогам тысячи тестов в бенчмарке AnTuTu составила 2,1 миллиона баллов.

Второе место досталось OPPO Find X7, этот смартфон работает на чипе Dimensity 9300, третье — занял Red Magic 9 Pro+, оснащенный чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

С четвертого по седьмое места расположились iQOO 12 с чипом Snapdragon 8 Gen 3, Vivo X100 Pro на Dimensity 9300, iQOO Neo9S Pro и Vivo X100s Pro — оба работают на чипе MediaTek Dimensity 9300+.

Майский рейтинг AnTuTu самых мощных смартфонов
Майский рейтинг AnTuTu самых мощных смартфонов
Фото: © AnTuTu

За производительность смартфонов, которые оказались на восьмом, девятом и десятом местах, отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Топ-10 замкнули Vivo X Fold3 Pro, iQOO 12 Pro и Vivo X100 Ultra.

Примечательно, что iQOO — дочерний бренд Vivo. В результате восемь из десяти мест в рейтинге флагманов фактически заняли смартфоны одного производителя из Китая.

Еще по теме
Windows научилась распознавать текст из фото на смартфоне
Apple объяснила восстановление удаленных фотографий на iPhone
Что делать, если забыл PIN‑код SIM‑карты
Выпущен самый прочный в мире смартфон
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как удалить OneDrive из Windows
12.03.24, 17:34
10732
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
763935
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
229077
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
32121
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
27602
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
10285
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
11269
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
317580
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
31294
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
31388
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о возможной отставке главы Алтайского края
МИД предупредил о сокрушительном ответе России на нападение
Ядерные бомбоубежища нового типа построят в России
Главком ВСУ утвердил прием французских военных на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

Asd10

"Началась самая увлекательная из охот - охота на человека. " О. Бальзак.