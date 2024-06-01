Названы десять самых мощных Android-смартфонов

Официальный сайт бенчмарка AnTuTu опубликовал очередной рейтинг самых мощных Android-смартфонов среднего класса по итогам мая 2024 года.

Первое место в топ-10 занял Vivo X100s на базе флагманского процессора MediaTek Dimensity 9300+. Средняя оценка этой модели по итогам тысячи тестов в бенчмарке AnTuTu составила 2,1 миллиона баллов.

Второе место досталось OPPO Find X7, этот смартфон работает на чипе Dimensity 9300, третье — занял Red Magic 9 Pro+, оснащенный чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

С четвертого по седьмое места расположились iQOO 12 с чипом Snapdragon 8 Gen 3, Vivo X100 Pro на Dimensity 9300, iQOO Neo9S Pro и Vivo X100s Pro — оба работают на чипе MediaTek Dimensity 9300+.

Майский рейтинг AnTuTu самых мощных смартфонов Фото: © AnTuTu

За производительность смартфонов, которые оказались на восьмом, девятом и десятом местах, отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Топ-10 замкнули Vivo X Fold3 Pro, iQOO 12 Pro и Vivo X100 Ultra.

Примечательно, что iQOO — дочерний бренд Vivo. В результате восемь из десяти мест в рейтинге флагманов фактически заняли смартфоны одного производителя из Китая.