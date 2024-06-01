НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел первый тизер экранизации Silent Hill 2

Источник:
Sibnet.ru
289 0

Создатели экранизации серии игр Silent Hill представили первый тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», премьера которого запланирована на 2024 год.

Главные роли в фильме «Возвращение в Сайлент-Хилл» исполнили Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон («Пила 8»). Композитором ленты будет Акира Ямаока, легендарный автор музыки в игровой франшизе.

Режиссером выступит Кристоф Ган, который до этого снял «Сайлент Хилл» 2006 года. По сюжету, Джеймс Сандерленд возвращается в Сайлент Хилл для поисков своей пропавшей жены Мэри.

Фильм станет экранизацией культовой игры Silent Hill 2, чей ремейк выйдет 8 октября 2024 года.

Еще по теме
Семейный фильм «Манюня: приключения в Москве» вышел в прокат
Начались съемки комедии про инопланетян «Отдохнуть по‑людски»
ТНТ перезагрузит сериал «Универ» с новыми актерами
Поклонница Кологривого три месяца вышивала крестиком его портрет
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о возможной отставке главы Алтайского края
МИД предупредил о сокрушительном ответе России на нападение
Ядерные бомбоубежища нового типа построят в России
Главком ВСУ утвердил прием французских военных на Украине
Обсуждение (0)
Топ комментариев

-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

Asd10

"Началась самая увлекательная из охот - охота на человека. " О. Бальзак.