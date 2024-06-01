Вышел первый тизер экранизации Silent Hill 2

Создатели экранизации серии игр Silent Hill представили первый тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», премьера которого запланирована на 2024 год.

Главные роли в фильме «Возвращение в Сайлент-Хилл» исполнили Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон («Пила 8»). Композитором ленты будет Акира Ямаока, легендарный автор музыки в игровой франшизе.

Режиссером выступит Кристоф Ган, который до этого снял «Сайлент Хилл» 2006 года. По сюжету, Джеймс Сандерленд возвращается в Сайлент Хилл для поисков своей пропавшей жены Мэри.

Фильм станет экранизацией культовой игры Silent Hill 2, чей ремейк выйдет 8 октября 2024 года.