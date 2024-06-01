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Автомобилистов начнут штрафовать за зимние шины

Источник:
Sibnet.ru
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Российским автомобилистам с 1 июня по 1 сентября запретили ездить на зимних шипованных шинах. Теперь за такое нарушение будут штрафовать.

«За нарушение предусмотрена статья 12.5 КоАП РФ, которая влечет предупреждение или штраф 500 рублей. При этом на владельцев зимней липучки это не распространяется», — пишет РИА Новости.

Запрет распространяется на машины категорий M1 (пассажирские автомобили с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места) и грузовые машины N1 (массой не более 3,5 тонн).

Впервые эта норма появилась в 2011 году в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», однако ранее штраф за ее несоблюдение не применялся. Изменения вступили в силу с 1 сентября 2023 года.

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