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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Сильнейшие вспышки зафиксировали на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Новые сильнейшие вспышки самого высокого класса Х произошли 1 июня на Солнце, сообщает на своем сайте Институт прикладной геофизики.

Так, в 11.48 по московскому времени была зарегистрирована вспышка X1.4 продолжительностью 32 минуты, которая сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. При этом в 01.03 по Москве была зарегистрирована еще одна вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут.

Предыдущая вспышка такого же класса Х была зафиксирована 29 мая, она длилась 87 минут. После этого ученые предупредили о надвигающейся на Землю 31 мая — 1 июня магнитной буре. При этом отмечается, что она не будет экстремальной.

Согласно мониторингу космической погоды, магнитное возмущение на Земле в настоящее время ниже самого слабого уровня G1. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

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-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

Asd10

"Началась самая увлекательная из охот - охота на человека. " О. Бальзак.