Сильнейшие вспышки зафиксировали на Солнце

Новые сильнейшие вспышки самого высокого класса Х произошли 1 июня на Солнце, сообщает на своем сайте Институт прикладной геофизики.

Так, в 11.48 по московскому времени была зарегистрирована вспышка X1.4 продолжительностью 32 минуты, которая сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. При этом в 01.03 по Москве была зарегистрирована еще одна вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут.

Предыдущая вспышка такого же класса Х была зафиксирована 29 мая, она длилась 87 минут. После этого ученые предупредили о надвигающейся на Землю 31 мая — 1 июня магнитной буре. При этом отмечается, что она не будет экстремальной.

Согласно мониторингу космической погоды, магнитное возмущение на Земле в настоящее время ниже самого слабого уровня G1. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.