Сервис 2ГИС получил искусственный интеллект

Разработчики картографического сервиса 2ГИС внедрили в свое приложение алгоритмы искусственного интеллекта.

При этом сервис использует в работе сразу две нейросети — GigaChat от Сбербанка и еще один искусственный интеллект собственной разработки, сообщает пресс-служба 2ГИС

Так. ИИ-модель, разработанная командой 2ГИС, отвечает за сортировку фотографий, которые загружают пользователи мобильного приложения. Она способа осуществлять «умный» поиск по фотографиям и сортировать изображения по категориям.

Что касается GigaChat, то нейросеть будет составлять общие описания заведений на основе оставленных пользователей отзывов.