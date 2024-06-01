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Сервис 2ГИС получил искусственный интеллект

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики картографического сервиса 2ГИС внедрили в свое приложение алгоритмы искусственного интеллекта.

При этом сервис использует в работе сразу две нейросети — GigaChat от Сбербанка и еще один искусственный интеллект собственной разработки, сообщает пресс-служба 2ГИС

Так. ИИ-модель, разработанная командой 2ГИС, отвечает за сортировку фотографий, которые загружают пользователи мобильного приложения. Она способа осуществлять «умный» поиск по фотографиям и сортировать изображения по категориям.

Что касается GigaChat, то нейросеть будет составлять общие описания заведений на основе оставленных пользователей отзывов.

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Топ комментариев

-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

Asd10

Ну ка, ну ка поподробнее о начале СВО? Очень интересно, что у тебя в кастрюле отложилось?