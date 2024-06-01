Омича отправили в колонию за фейки об армии

Жителя Омской области отправили в колонию за фейки о Вооруженных силах РФ в «Одноклассниках», сообщает пресс-служба Полтавского районного суда.

55-летний мужчина разместил на личной странице в соцсети заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России с целью формирования негативного отношения к СВО, отмечается в сообщении.

В ходе разбирательства житель села Ольгино Полтавского района признал свою вину, суд счел его виновным в распространении ложной информации о российской армии. Россиянину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима.

Кроме того, его на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов, в том числе в интернете.