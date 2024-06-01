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Найден организм с самым большим на Земле геномом

Источник:
Sibnet.ru
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Международная группа ученых нашла нового рекордсмена по количеству ДНК среди всех организмов на Земле. Им оказался редкий папоротник Tmesipteris oblanceolata.

Растение получило сразу три титула в Книге рекордов Гиннеса: за самый большой геном в мире, самый большой геном растения и самый большой геном среди папоротников, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом iScience.

Анализ показал, что Tmesipteris oblanceolata обладает 160,45 миллиарда пар оснований, или гигабаз, который являются единицами размера генома. Это в 50 раз больше, чем у человека, а также на 7% выше по сравнению с предыдущим рекордсменом — растением пиерис японский.

В каждой клетке этого папоротника содержится ДНК протяженностью более 100 метров. Предки вида папоротников Tmesipteris появились на Земле около 350 миллионов лет назад, намного опередив динозавров.

Tmesipteris oblanceolata встречается в Новой Каледонии и Вануату — островных государствах в Тихом океане. Род Tmesipteris представляет собой локальную группу растений, состоящую примерно из 15 видов.

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-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

Asd10

Ну ка, ну ка поподробнее о начале СВО? Очень интересно, что у тебя в кастрюле отложилось?