Найден организм с самым большим на Земле геномом

Международная группа ученых нашла нового рекордсмена по количеству ДНК среди всех организмов на Земле. Им оказался редкий папоротник Tmesipteris oblanceolata.

Растение получило сразу три титула в Книге рекордов Гиннеса: за самый большой геном в мире, самый большой геном растения и самый большой геном среди папоротников, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом iScience.

Анализ показал, что Tmesipteris oblanceolata обладает 160,45 миллиарда пар оснований, или гигабаз, который являются единицами размера генома. Это в 50 раз больше, чем у человека, а также на 7% выше по сравнению с предыдущим рекордсменом — растением пиерис японский.

В каждой клетке этого папоротника содержится ДНК протяженностью более 100 метров. Предки вида папоротников Tmesipteris появились на Земле около 350 миллионов лет назад, намного опередив динозавров.

Tmesipteris oblanceolata встречается в Новой Каледонии и Вануату — островных государствах в Тихом океане. Род Tmesipteris представляет собой локальную группу растений, состоящую примерно из 15 видов.