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Открыты бессмертные звезды в центре Млечного Пути

Источник:
Sibnet.ru
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Международная группа астрономов открыла потенциально новый тип звезд, расположенных в центре Млечного Пути. Такие светила способны существовать неограниченное количество времени за счет аннигиляции темной материи.

Ученые выяснили, что бессмертные звезды удерживаются от гравитационного коллапса, подпитываясь темной материей. В результате космические объекты постоянно «омолаживаются», говорится в статье исследователей, опубликованной порталом arXiv.

Свои выводы астрономы сделали после наблюдения за регионом вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, расположенной в центре Млечного Пути. Окружающие галактический центр звезды вращаются со скоростью несколько тысяч километров в секунду.

Такие светила называют звездами S-скопления. Их происхождение неизвестно, поскольку окружающая среда в пределах трех световых лет от массивной черной дыры считается непригодной для звездообразования.

По оценке ученых, существование данных звезд поддерживает темная материя, которая находится рядом с центром Галактики. Аннигиляция темной и обычной материи будет доминировать над термоядерным синтезом.

Благодаря этому механизму, звезды с высокой плотностью темной материи могут подпитываться ей практически бесконечно, что делает их крайне необычными.

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