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Утвержден новый состав автомобильной аптечки

Источник:
Sibnet.ru
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Требования к комплектации автомобильной аптечки обновлены, соответствующий документ опубликован Минздравом России на официальном портале правовой информации. Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Согласно новым требованиям, теперь водители должны будут приобрести многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 на 210 сантиметров. Ранее оно не входило в состав аптечки.

Кроме этого, в автомобильную аптечку теперь должны входить черный или синий маркер, загубник для сердечно-легочной реанимации, эластичные бинты многоразового и одноразового пользования.

Ведомство уточнило требования к ножницам — теперь автомобилистам в аптечке необходимо иметь сразу две экземпляра: одни для перевязочного материала и еще одни хирургические ножницы общего назначения.

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-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

userkc

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matsko25

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