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Старые расширения для Chrome перестанут работать

Источник:
Sibnet.ru
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Google с 3 июня приступит к отключению устаревших расширений для Chrome формата Manifest V2. На стартовом этапе отключение затронет пользователей бета-версий браузера, сообщается в официальном блоге компании.

Для пользователей стабильной версии Chrome отключение расширений старого образца будет происходить постепенно и займет несколько месяцев. Сначала им будут показываться уведомления при посещении страницы управления расширениями.

Предполагается, что в результате все пользователи браузера перейдут на расширения формата Manifest V3, которые являются более безопасными и конфиденциальными. Сейчас в Chrome Web Store более 85 % активно поддерживаемых расширений используют Manifest V3.

Чтобы подтолкнуть пользователей и разработчиков к Manifest V3, Google также планирует удалить метку «Рекомендованные» из расширений на основе Manifest V2 в магазине Chrome. Разработчики смогут поддерживать расширения старого образца до июня 2025 года.

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-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

korvinsS

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Удавиков

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