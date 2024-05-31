Lada Revolution появилась в продаже

Редкий спорткар Lada Revolution в состоянии нового автомобиля появился в продаже, таких машин было выпущено всего несколько десятков.

Проект Lada Revolution стартовал в 2001 году, а выставленный на продажу автомобиль является модернизированной версией под названием Revolution II. Стоимость спорткара — 7,5 миллиона рублей.

Мощность двигателя составляет 215 лошадиных сил, что соответствует версии Lada Revolution II в исполнении Supersport.

Время разгона от 0 до 100 километров в час составляет всего 6,5 секунд, максимальная скорость равна 260 километров в час.