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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США вывезут из Украины ракеты Excalibur

Источник:
Sibnet.ru
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Соединенные Штаты начали вывозить с Украины ракеты M982 Excalibur из-за их неэффективности в условиях реальных боевых действий.

«Это большая потеря для Вооруженных сил Украины, но перед лицом проблем лучше не играть с безопасностью сражающихся на фронте солдат», — пишет польское издание Interia.

Ракеты M982 Excalibur появились на Украине уже в начале конфликта. Утверждается, что на тот момент они отличались дальностью и точностью. Однако со временем российская армия установила вдоль линии фронта мощные системы радиоэлектронной борьбы.

Они нейтрализовали M982 Excalibur с помощью блокирования сигнала GPS, в результате чего ракеты теряют ориентацию в пространстве. Наибольшую эффективность в борьбе с M982 Excalibur показали российские комплексы «Поле-21» и «Житель».

В результате эффективность поражения российских целей с помощью M982 Excalibur упала до 6%, отмечается в материале.

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