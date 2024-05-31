США вывезут из Украины ракеты Excalibur

Соединенные Штаты начали вывозить с Украины ракеты M982 Excalibur из-за их неэффективности в условиях реальных боевых действий.

«Это большая потеря для Вооруженных сил Украины, но перед лицом проблем лучше не играть с безопасностью сражающихся на фронте солдат», — пишет польское издание Interia.

Ракеты M982 Excalibur появились на Украине уже в начале конфликта. Утверждается, что на тот момент они отличались дальностью и точностью. Однако со временем российская армия установила вдоль линии фронта мощные системы радиоэлектронной борьбы.

Они нейтрализовали M982 Excalibur с помощью блокирования сигнала GPS, в результате чего ракеты теряют ориентацию в пространстве. Наибольшую эффективность в борьбе с M982 Excalibur показали российские комплексы «Поле-21» и «Житель».

В результате эффективность поражения российских целей с помощью M982 Excalibur упала до 6%, отмечается в материале.