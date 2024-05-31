Обновление для Windows 11 сломало панель задач

Microsoft выпустила обновление KB5037853 для операционной системы Windows 11, в котором содержатся улучшения для «Проводника», а также еще 32 исправления для устранения известных багов.

Однако выяснилось, что установка пакета KB5037853 может приводить к нарушению работоспособности панели задач на устройствах с Windows 11 23H2 и Windows 11 22H2. Проблема может отражаться в разделе Windows Logs журнала событий как ошибка «Event ID 1000».

«После установки этого обновления у вас могут возникнуть проблемы при использовании панели задач. Вы можете заметить, что панель задач функционирует некорректно, не отвечает, исчезает и снова появляется», — говорится в сообщении Microsoft.

Также пользователи могут столкнуться с ситуацией, когда с панели задач исчезают все иконки. Решить ее помогает перезагрузка процесса explorer.exe. Разработчики операционной системы заявили, что уже работают над выпуском экстренного обновления для устранения проблем.