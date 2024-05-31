Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары будет внесен в Госдуму, рассказал автор проекта, вице-спикер ГД Борис Чернышов.

«В чем суть. Предложения Роспотребнадзора носят лишь рекомендательный характер. Судя по исследованиям, больше половины работодателей эти рекомендации не выполняют. Мы предлагает сделать их обязательными», — сказал РИА Новости Чернышов.

В документах к законопроекту написано, что работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день: при температуре воздуха 28,5 градуса — на один час, при температуре от 29 градусов — на два часа, а если на термометре 30,5 градуса и выше — на четыре часа.

Изменения предполагается внести в статью 92 Трудового кодекса Российской Федерации. Они направлены на защиту работника от воздействия повышенных температур и сохранение благоприятных условий труда, сказано в проекте закона.