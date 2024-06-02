Врач дал советы, как избежать отравления на отдыхе

Отдыхающие в отпуске должны пить только бутилированную или кипяченую воду, настоятельно рекомендовал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

На морском курорте во время плавания категорически не следует глотать воду, поскольку в ней множество бактерий, которые повреждают слизистую ЖКТ и нарушают микробиом кишечника, сказал Кутушов в беседе на «Радио1».

При выборе рациона, по его словам, стоит избегать сырых морепродуктов и недожаренного мяса. При неправильном приготовлении в них могут быть бактерии сальмонеллы и яйца ленточных червей. Также важно тщательно мыть фрукты и овощи, обеззараживать руки перед их употреблением.

Если диарея все-таки таки настигла отдыхающего, ему прежде всего следует поддерживать водный баланс, избегать употребление кофеина и алкоголя, придерживаться мягкой, легкоусвояемой пищи (рис, галеты, легкие бульоны и каши на воде).

Жирную, жареную и острую пищу при отравлении есть нельзя, поскольку она раздражают слизистую и стимулирует перистальтику кишечника. При продолжительной диарее более трех дней следует обратиться за медицинской полмощью.