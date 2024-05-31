Милославская пошутила над браком Петрова

Актриса Стася Милославская, которую считали возлюбленной Александра Петрова до его внезапной свадьбы, подшутила над избранницей актера.

Милославская в соцсети ответила на желание подписчика: «Вот бы встретить вас просто на улице». Девушка иронично написала: «Главное, чтобы вы были из полной семьи».

Фраза имеет смысл в контексте брака бывшего возлюбленного актрисы Александра Петрова. Не объявив о разрыве с Милославской, Петров сообщил, что женится на неизвестной девушке.

О новой избраннице он говорил так: «встретил будущую жену на улице, она из полноценной семьи и не актриса». При этом позднее выяснилось, что его супруга числилась среди абитуриентов театрального училища и размещала фото на сайтах кастингов.