НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Милославская пошутила над браком Петрова

Источник:
Sibnet.ru
320 0
Фото: © @milostasii

Актриса Стася Милославская, которую считали возлюбленной Александра Петрова до его внезапной свадьбы, подшутила над избранницей актера.

Милославская в соцсети ответила на желание подписчика: «Вот бы встретить вас просто на улице». Девушка иронично написала: «Главное, чтобы вы были из полной семьи».

Фраза имеет смысл в контексте брака бывшего возлюбленного актрисы Александра Петрова. Не объявив о разрыве с Милославской, Петров сообщил, что женится на неизвестной девушке.

О новой избраннице он говорил так: «встретил будущую жену на улице, она из полноценной семьи и не актриса». При этом позднее выяснилось, что его супруга числилась среди абитуриентов театрального училища и размещала фото на сайтах кастингов.

Еще по теме
Ивлеева устроила фотосессию в монастыре
Кара Делевинь показала грудь в рекламе CK
Дочь Заворотнюк попрощалась с матерью в соцсети
Появилась информация о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о возможной отставке главы Алтайского края
МИД предупредил о сокрушительном ответе России на нападение
Германия забила тревогу из‑за российского оружия
Президент Эстонии пообещал «поставить Россию на колени»
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Топ комментариев

-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

korvinsS

Поддержим удары по Макрону Российским оружием но только именно по Макрону, но мы не должны поражать другие...

Удавиков

жена оценила работу своего мужа, который входит в управляющую партию городом

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!