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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия отразила массированный удар ATACMS по Крымскому мосту

Источник:
РБК
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Российские силы ПВО отразили массированную атаку на Крымский мост, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

По мосту были запущены десять ракет ATACMS «с подлетным временем менее двух минут», приводит РБК слова министра обороны. «Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — отметил Белоусов.

Минобороны заявляло об отражении атаки ATACMS и дронов в районе Крыма в четверг, 30 мая. Над Азовским морем силы ПВО сбили «восемь оперативно-тактических ракет», отметили в ведомстве.

Во время обстрела в Керчи были повреждены два парома, сообщил ранее глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

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