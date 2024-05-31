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Китай стал главным потребителем российского мороженого

Источник:
РИА Новости
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Китай за первые три месяца 2024 года купил у России в пять раз больше мороженого, чем за такой же период прошлого года, следует из данных платформы ООН Comtrade и национальных статслужб.

Так, с января по март этого года Китай приобрел у России мороженого на 1,1 миллиона долларов. Это в 4,5 раза больше, чем за такой же период год назад, когда было куплено лакомства на 243,2 тысячи долларов. При этом Поднебесная впервые стала главным импортером этого десерта из России, подсчитали эксперты РИА Новости на основе данных Comtrade и национальных статслужб

В число основных покупателей мороженого у России вошли Казахстан и Киргизия, импортировавшие его в этом году на 984,8 тысячи и 161,5 тысячи долларов соответственно. При этом за год Казахстан сократил закупки из России на две трети, а Киргизия нарастила на четверть.

Также в числе основных покупателей могли бы оказаться Узбекистан и Белоруссия, но актуальные данные они не раскрыли. Так, по итогам трех месяцев прошлого года импорт Узбекистаном этого продукта составил 867,9 тысячи долларов, а Белоруссией — 437,5 тысячи долларов за первые три месяца 2022 года.

Замыкают пятерку любителей мороженого из России Армения и США: за первый квартал они купили холодных сладостей на 92,2 и 75,8 тысячи долларов — в 1,8 и 2,9 раза больше, чем год назад. Следом расположились Израиль (64 тысячи долларов), Грузия (57,3 тысячи), Сербия (36,3 тысячи) и Азербайджан (21,2 тысячи).

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