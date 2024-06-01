Яндекс Такси оклеил машины рисунками детей водителей

Автомобили Яндекс Такси с необычным дизайном появились на дорогах городов Сибири. Так сервис и его таксопарки-партнеры, в том числе автопарк «Ё-такси», поздравили водителей и пассажиров с Днем защиты детей.

Таксопарки к 1 июня провели конкурс на лучший рисунок среди детей водителей. В этом году ребята творили на тему: «Мои родители — водители такси».

Сервис поддержал инициативу и на основе лучших 25 работ, которые выбрали таксопарки, создал специальный дизайн, которым обклеили машины в городах, где живут победители конкурса. Это Красноярск, Новосибирск, Краснодар, Москва и Санкт-Петербург.

Лучший рисунок заменит на время иконку тарифа «Детский» в Яндекс Go. Другие работы украсили специальные праздничные разделы в приложениях для пассажиров и водителей.

Если на вызов приедет машина в праздничной оклейке, то пассажиру придет об этом специальное уведомление.

Всем победителям конкурса подарят специальный мерч с дизайном на основе их рисунков.