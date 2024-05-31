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Инстасамка в резкой форме объяснила оскорбление участников шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Инстасамки

Блогер и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) объяснилась за поведение на проекте «Залетай в тренды», где она оскорбила участников. Но ее оправдания оказались еще грубее.

Инстасамка в шоу «Залетай в тренды» сидит в жюри. После выступления одного из участников она назвала девушек из подтанцовки колхозницами, что вызвало шквал негатива в Сети.

«Мне все равно, обидятся ли они на мои слова, я буду говорить, как есть, они для меня чисто расходник для контента, для такого шоу», — заявила блогер в соцсети.

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