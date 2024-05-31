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Решение о присвоении институту имени Тулеева заняло две недели

Источник:
Sibnet.ru
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Памятная доска Аману Тулееву на здании КРИРПО
Фото: © телеграм-канал Сергея Цивилева

Кузбасский региональный институт развития профессионального образования (КРИРПО) получил имя Амана Тулеева, сообщил бывший глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Об этом две недели назад попросила его супруга Эльвира Федоровна. Сегодня мы торжественно открыли мемориальную доску, посвященную памяти Амана Гумировича», — написал Цивилев в телеграм-канале.

По его словам, Тулеев возглавил регион «в сложнейший период — когда развалился Советский Союз, в стране не было денег, не было работы», положил жизнь на развитие Кузбасса.

Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы. Он создал КРИРПО в 2002 году, возглавил институт в 2018 году. Скончался в ноябре 2023 года.

Цивилев возглавлял регион с 2018 по май 2024 года. Он назначен министром энергетики России в новом правительстве.

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