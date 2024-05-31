Всемирный банк признал Россию четвертой экономикой мира

Россия по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира, следует из последних данных Всемирного банка (ВБ).

ВБ накануне обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%).

Российский ВВП по паритету покупательной способности в 2021 году составил 5,7 триллиона долларов, Японии — 5,6 триллиона долларов, а Германии — 5,2 триллиона долларов.

В следующие два года ситуация сохранилась, подсчитали эксперты РИА Новости. Российская экономика выросла до 6 триллионов долларов в 2022 году и 6,45 триллиона в прошлом году. При этом японский ВВП увеличился до 5,9 триллиона и 6,3 триллиона долларов, а немецкий — до 5,5 и 5,9 триллиона долларов соответственно.

Абсолютным лидером по размеру экономики, пересчитанной по паритету покупательной способности, в 2021-2023 годах остается Китай — его ВВП достиг 35 триллионов по итогам прошлого года. Второе место занимают США с 27,4 триллиона в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Индия с 14,6 триллиона долларов.