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Всемирный банк признал Россию четвертой экономикой мира

Источник:
РИА Новости
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Россия по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира, следует из последних данных Всемирного банка (ВБ).

ВБ накануне обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%).

Российский ВВП по паритету покупательной способности в 2021 году составил 5,7 триллиона долларов, Японии — 5,6 триллиона долларов, а Германии — 5,2 триллиона долларов.

В следующие два года ситуация сохранилась, подсчитали эксперты РИА Новости. Российская экономика выросла до 6 триллионов долларов в 2022 году и 6,45 триллиона в прошлом году. При этом японский ВВП увеличился до 5,9 триллиона и 6,3 триллиона долларов, а немецкий — до 5,5 и 5,9 триллиона долларов соответственно.

Абсолютным лидером по размеру экономики, пересчитанной по паритету покупательной способности, в 2021-2023 годах остается Китай — его ВВП достиг 35 триллионов по итогам прошлого года. Второе место занимают США с 27,4 триллиона в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Индия с 14,6 триллиона долларов.

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