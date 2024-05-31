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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Байден разрешил Киеву бить по России американским оружием

Источник:
РИА Новости
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Президент США Джо Байден разрешил Украине наносить американским оружием удары по приграничным российским территориям, заявили в Госдепе.

«Президент недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова с тем, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее», — сказал РИА Новости представитель Госдепа.

При этом он отметил, что политика в отношении запрета на применения оперативно-тактических ракет ATACMS или средств дальнего поражения по целям в России осталась прежней.

Ранее издание Politico сообщило, что Байден дал разрешение украинским властям наносить удары американским вооружением вглубь российской территории.

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-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

korvinsS

Поддержим удары по Макрону Российским оружием но только именно по Макрону, но мы не должны поражать другие...

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

Asd10

Ну ка, ну ка поподробнее о начале СВО? Очень интересно, что у тебя в кастрюле отложилось?