Байден разрешил Киеву бить по России американским оружием

Президент США Джо Байден разрешил Украине наносить американским оружием удары по приграничным российским территориям, заявили в Госдепе.

«Президент недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова с тем, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее», — сказал РИА Новости представитель Госдепа.

При этом он отметил, что политика в отношении запрета на применения оперативно-тактических ракет ATACMS или средств дальнего поражения по целям в России осталась прежней.

Ранее издание Politico сообщило, что Байден дал разрешение украинским властям наносить удары американским вооружением вглубь российской территории.