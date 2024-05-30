«Яндекс» добавил «Алисе» новые функции

Компания «Яндекс» представила майское обновление для умного помощника «Алиса». Так, появилась возможность управления с помощью голосового помощника «Яндекс Календарем», сообщается в официальном блоге разработчиков.

Теперь пользователи могут управлять своими событиями голосом. Голосовой ассистент может вносить в сервис встречи и другие активности, которые нельзя пропускать. Также «Алиса» напомнит о приближении даты и времени встречи.

Данная функция доступна на всех умных устройствах, поддерживающих «Алису», а также через фирменные приложения «Дом с Алисой» для Android, «Дом с Алисой» для iPhone, отмечается в сообщении.

Другой новый навык «Алисы» позволяет быстро связаться с технической поддержкой «Яндекса». Работает он по голосовому запросу «Алиса, свяжись с техподдержкой». После этого «Алиса» пришлет на телефон уведомление, в котором содержится ссылка на чат с оператором.

В майском обновлении также усовершенствована функция кроссфейда, благодаря которой проигрывание музыки стало более плавным. Песни перетекают друг в друга без заметных перерывов.