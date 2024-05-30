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Ракетный двигатель впервые напечатали на принтере

Источник:
Sibnet.ru
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Индийский космический стартап Agnikul успешно запустил первый суборбитальный космический аппарат, оснащенный двигателем, напечатанным на 3D-принтере.

Ракета Agnibaan SOrTeD весом 575 килограммов и высотой 6,2 метра имеет одну ступень, ее тестовый полет продлился всего две минуты, передает агентство Indian Space Research Organization.

В рамках испытаний Agnibaan SOrTeD стартовала с пусковой площадки на острове Шрихарикота в Южной Индии, поднялась на 8 километров и упала в Бенгальский залив. Несмотря на это, разработчики считают результат успешным — ракета с напечатанным двигателем смогла взлететь.

Отмечается, что это первая в истории ракета с двигателем, который был полностью напечатан на принтере. В качестве материала был использован сплав инконеля. На создание двигателя ушло около 75 часов, что также является рекордом.

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