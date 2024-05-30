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Ученые научились добывать электроэнергию прямо из растений

Источник:
Interesting Engineering
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Ученые из Индийского технологического института смогли получить электричество из растений, использовав водно-ионный обмен в живых тканях для получения потенциала на электродах.

Для этого они изучили динамику выработки тока растениями в зависимости от циркадных ритмов. В эксперименте приняли участие эйхорния толстоножковая и лаки бамбук, к которым прикрепили электроды, а также подключили датчики для контроля за щелочным составом.

Оказалось, что электричество из растений можно производить в циклическом ритме. Также ученые установили точную связь между генерацией и присущим растениям суточным ритмом.

Кроме того, процессы генерации электричества удалось привязать к потреблению растением воды и ионному обмену в процессе движения сока по их сосудам.

Отмечается, что полученные результаты могут помочь в разработке биомиметических систем, которые позволяет получать «зеленую» электроэнергию из насаждений без их уничтожения.

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