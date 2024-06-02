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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Западное оружие провалило испытание украинским конфликтом

Источник:
Responsible Statecraft
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Дорогостоящие системы вооружений, которые США и их союзники поставили Украине, показали свою ненадежность и уязвимость, пишет обозреватель Responsible Statecraft Эндрю Кокберн.

Одержимость США технологически сложным оружием неизбежно приводит к появлению ненадежных систем, выпускаемых в ограниченном количестве из-за их предсказуемо высокой стоимости, отмечает Кокберн.

По его словам, сменяющие друг друга системы — дроны Switchblade, танки Abrams, комплексы ПВО Patriot, гаубицы M777, высокоточные ракеты HIMARS, бомбы с GPS-наведением — отправлялись «в бой с фанфарами и высокими ожиданиями». «Но все они оказались обречены на провал», — констатировал обозреватель.

Дорогостоящий танк Abrams оказался не только крайне уязвим для российских дронов, но и ненадежным в эксплуатации. Гаубицаа M777 показала себя слишком хрупкой для суровых длительных боев.

Неудачи американских высокоточных вооружений, включая HIMARS, связаны также с тем, что они полагаются на уязвимую систему наведения с использованием GPS. «Русские, которые уже давно уделяют пристальное внимание радиоэлектронной борьбе, доказали, что они становятся все более искусными в ее глушении», — указал Кокберн.

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