Сервисы электросамокатов повысили штрафы до 150 тыс. рублей

Операторы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» повысили штрафы до 150 тысяч рублей за различные нарушения, сообщила Ассоциация операторов микромобильности.

Увеличение штрафов — «мера принудительного повышения культуры вождения и ответственности для нарушителей, которая поможет сделать электросамокаты безопаснее для всех участников движения», цитирует «Коммерсантъ» директора ассоциации Ксению Эрдман.

Размер новых санкций:

передача управления электросамокатом ребенку — 10 тысяч рублей,

поездка с пассажиром — 5 тысяч рублей,

неспешивание на пешеходном переходе — 1 тысяча рублей,

некорректная парковка (самокат оставлен поперек тротуара или вне зоны парковки) — 500 рублей,

управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя (на основании материалов ГИБДД) — 100–150 тысяч рублей в зависимости от оператора.

Суммы списываются с банковской карты, при самых серьезных нарушениях аккаунт будет заблокирован.

Электросамокаты, как и другие средства индивидуальной мобильности, включены в Правила дорожного движения. За их нарушение пользователей могут оштрафовать на 500-1,5 тысячи рублей по статьям 12.29-12.30 КоАП.

В Госдуме находится проект поправок об увеличении штрафов. Самый крупный — до 30 тысяч рублей — предусмотрен за управление СИМ в пьяном виде. За превышение скорости более чем на 20 километров в час предлагается штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, за езду вдвоем — до 3 тысяч рублей.