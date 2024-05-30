Сервисы электросамокатов повысили штрафы до 150 тыс. рублей

Операторы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» повысили штрафы до 150 тысяч рублей за различные нарушения, сообщила Ассоциация операторов микромобильности.
Увеличение штрафов — «мера принудительного повышения культуры вождения и ответственности для нарушителей, которая поможет сделать электросамокаты безопаснее для всех участников движения», цитирует «Коммерсантъ» директора ассоциации Ксению Эрдман.
Размер новых санкций:
- передача управления электросамокатом ребенку — 10 тысяч рублей,
- поездка с пассажиром — 5 тысяч рублей,
- неспешивание на пешеходном переходе — 1 тысяча рублей,
- некорректная парковка (самокат оставлен поперек тротуара или вне зоны парковки) — 500 рублей,
- управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя (на основании материалов ГИБДД) — 100–150 тысяч рублей в зависимости от оператора.
Суммы списываются с банковской карты, при самых серьезных нарушениях аккаунт будет заблокирован.
Электросамокаты, как и другие средства индивидуальной мобильности, включены в Правила дорожного движения. За их нарушение пользователей могут оштрафовать на 500-1,5 тысячи рублей по статьям 12.29-12.30 КоАП.
В Госдуме находится проект поправок об увеличении штрафов. Самый крупный — до 30 тысяч рублей — предусмотрен за управление СИМ в пьяном виде. За превышение скорости более чем на 20 километров в час предлагается штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, за езду вдвоем — до 3 тысяч рублей.