Смартфоны оказались мощным антидепрессантом для подростков

Смартфоны, вопреки распространенному мнению, положительно влияют на психику подростков, доказали исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне (США).

Оказалось, что плохое настроение и депрессивные симптомы могут быть не следствием, а причиной использования смартфонов среди подростков, приводит журнал PLOS One отчет ученых об исследовании, в котором приняли участие 253 школьника в возрасте от 12 до 17 лет.

В ходе эксперимента подростки рассказали, что пользование смартфоном помогает им поднять настроение. И чем больше они проводили времени с устройством, тем эффект был сильнее. При этом далеко не у всех из них была зависимость от гаджета.

Подростки отметили, что часто берут смартфон в руки из-за ухудшения эмоционального состояния. Использование гаджета для общения, фотографирования или просмотра контента в соцсетях для них —эффективный способ отвлечься и поднять настроение.