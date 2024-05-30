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Самбурская разочаровалась в красивых мужчинах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Настасьи Самбурской

Актриса Настасья Самбурская призналась, что не хочет больше строить отношения с привлекательными мужчинами из-за плохого опыта.

«Бросаться на все живое, что обратило на тебя внимание не хочется. Я не могу сказать, что я так и бросалась, но все равно как бы выбирала. Но вот эти, конечно, красивые мужчины. Как они мне надоели! Ребята, которые думают только о себе… Ужасные нарциссы, я в этих отношениях толстела», — сказала Самбурская в шоу «Много половин».

Актриса также призналась, что сейчас у нее есть общение с одним молодым человеком, с которым «все сложно».

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