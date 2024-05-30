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НАТО имеет лишь 5% нужных средств ПВО для защиты Восточной Европы

Источник:
Financial Times
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НАТО обладает менее чем 5% от необходимых средств противовоздушной обороны для защиты стран Восточной Европы в случае полномасштабного нападения, пишет Financial Times со ссылкой на источники в военных кругах

«ПВО — одна из самых больших прорех, что у нас есть. И мы это не отрицаем», — сказал FT высокопоставленный натовский дипломат.

По словам другого источника, способность альянса противостоять ракетным ударам и ударам с воздуха была «основной частью плана по защите Восточной Европы от вторжения». «Но такой возможности сейчас у нас нет», — подчеркнул он.

Неважно в плане ПВО обстоят дела и у Великобритании, констатирует FT. Шесть эсминцев британского флота, предназначенных для ПВО, имеют конструктивные дефекты, а зенитно-ракетные комплексы Sky Sabre могут поражать цели в радиусе всего в 40 километров.

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