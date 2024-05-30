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Эксперт предостерегла от кормления домашних питомцев шашлыком

Источник:
«Известиям»
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Маринад и лук в шашлыке могут привести к ожогу слизистой пищевода или желудка у домашних питомцев, предупредила завкафедрой медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Ирина Пронина.

В маринаде обычно много уксуса, из-за которого питомец может получить ожог слизистой пищевода или желудка, сказала «Известиям» Пронина.

«В случае частого употребления шашлыка у животного может развиться гастрит. Кошка вряд ли съест лук, а собака может схватить его из-за запаха мяса. Но сырой лук содержит эфирные масла, которые придают его соку едкость. Они тоже могут вызвать ожог слизистых и гастрит у животных», — пояснила эксперт.

По ее словам, при кормлении животных шашлыком сложно нормировать съеденное ими. «Поэтому животные, которые постоянно получают кусочки от своих хозяев, часто страдают ожирением. А это дополнительная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему, печень», — сказала Пронина.

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