Два парома пострадали в Керчи при отражении ракетной атаки

Автомобильный и железнодорожный паромы получили повреждения у Керчи в ходе ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный», — написал Лукашенко в своем телеграм-канале.

По его словам, на паромах повреждено остекление надстроек. «Жертв среди моряков и гражданских нет», — уточнил министр. Лукашенко отметил, что работу паромной переправы возобновят после оценки повреждений.

В ночь на четверг,30 мая временно перекрывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту.