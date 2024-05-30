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Искусственный интеллект полюбил число 42

Источник:
Techcrunch.com
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Фото: zimpenfish / Attribution-ShareAlike License

ИИ-модели не имеют выбирать действительно случайные числа и устойчиво отдают предпочтение некоторым — в частности, 42.

Необычное поведение выявили специалисты компании Gramener, которые предложили нескольким крупным чат-ботам на базе большой языковой модели выбрать случайное число от 0 до 100.

Оказалось, что у всех протестированных моделей было любимое число, которое всегда было их ответом в наиболее детерминированном режиме. При настройках, увеличивающих вариативность ответов модели, оно называлось чаще всего.

Так, модели OpenAI GPT-3.5 Turbo нравится число 47, хотя раньше ей нравилось число 42 — число, прославленное английским писателем Дугласом Адамсом в серии романов «Автостопом по Галактике».

Модель Claude 3 Haiku компании Anthropic назвала число 42, Google Gemini — также 42. При этом все ИИ-модели старались избегать как небольших, так и больших чисел, в точности повторяя поведение людей.

Например, люди при аналогичной просьбе никогда не выбирают 1 или 100. В их ответах крайне редко встречается число, кратное 5, как и числа с повторяющимися цифрами, например 66 и 99, они не кажутся им случайными. Также часто люди выбирают числа, оканчивающиеся на 7.

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