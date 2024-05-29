Российская школьница стала самым красивым подростком мира. ФОТО

Конкурс красоты Ms. Supermodel Worldwide 2024 завершился в Нью-Дели, 14-летняя россиянка из Южно-Сахалинска София Швыгова завоевала на нем титул Miss Teen Supermodel Worldwide 2024 («Юная супермодель мира 2024»).

На конкурсе национальных костюмов российская школьница выступила в платье и кокошнике с принтом под хохлому в черно-желто-красных тонах. Наряд для Швыговой подготовила дизайнер Анна Часовских, пишет Sakh.online.

В конкурсе принимали участие девушки из более чем 30 стран мира. Победительницей во взрослой номинации стала Мария Теа Джудинель Касункад из Филиппин. Конкурс организует индийское агентство Rubaru Group.