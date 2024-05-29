НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Налоговый кешбэк» запустят для семей с детьми

Источник:
Sibnet.ru
202 0

Новые нормы о ежегодном возврате 7% уплаченного налога на доход физических лиц для некоторых семей с двумя и более детьми начнут действовать с 1 января 2026 года.

Ранее Минфин сообщил, что в рамках предстоящей налоговой реформы семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума предлагается ввести налоговый вычет из НДФЛ в размере 7% из 13%.

Указывается также, что граждане, которым положен такой вычет, имеют право подать заявление о его назначении с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ.

Таким образом, если закон «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» будет принят, обратиться за вычетом за 2025 год граждане смогут с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Еще по теме
Государство начнет взимать процент от суммы сделок с недвижимостью
Установлен новый лимит для переводов без открытия счета
Введен штраф за оказание некачественных коммунальных услуг
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к концу июня
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина ударила по российской системе управления ядерными силами
Кремль оценил необходимость новой мобилизации
Капитализация NVIDIA превысила ВВП России
Байден вновь публично оскорбил президента России
Обсуждение (0)
Картина дня
Генштаб ВСУ назвал самый напряженный участок фронта
Установлен новый лимит для переводов без открытия счета
Владелец AliExpress перестал принимать платежи в рублях
Россияне утратили интерес к пиву «Балтика»
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Топ комментариев

korvinsS

Поддержим удары по Макрону Российским оружием но только именно по Макрону, но мы не должны поражать другие...

volmen

Французский президент, голубой геронтофил предлагает бомбить и обстреливать Россию. Слышу я иль это снится...

GammiPluh

И уедут все в пластиковых мешках, за что оппозиция разорвет правящие партии

Uynachalnica

Ну чо - мощно! На одной замене табличек и перекраске авто сколько поиметь то можно!