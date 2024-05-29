«Налоговый кешбэк» запустят для семей с детьми

Новые нормы о ежегодном возврате 7% уплаченного налога на доход физических лиц для некоторых семей с двумя и более детьми начнут действовать с 1 января 2026 года.

Ранее Минфин сообщил, что в рамках предстоящей налоговой реформы семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума предлагается ввести налоговый вычет из НДФЛ в размере 7% из 13%.

Указывается также, что граждане, которым положен такой вычет, имеют право подать заявление о его назначении с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ.

Таким образом, если закон «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» будет принят, обратиться за вычетом за 2025 год граждане смогут с 1 мая по 1 октября 2026 года.