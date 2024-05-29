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Раскрыта тайна радиоактивного элемента прометия

Источник:
Sibnet.ru
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Американским ученым из Окриджской национальной лаборатории удалось изучить свойства таинственного радиоактивного элемента прометия — спустя 79 лет после его открытия.

Прометий — один из 15 элементов-лантанидов в таблице Менделеева, он представляет собой редкоземельный металл с сильным магнетизмом. До недавнего времени у исследователей было очень ограниченное представление о его химических особенностях.

Малоизученным элементам оставался из-за своей нестабильности, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Nature. У элемента нет стабильного изотопа — все они радиоактивны и неизбежно распадаются, превращаясь в другие вещества.

Однако химикам удалось стабилизировать прометий, объединив его с лигандом — специальной молекулой PyDGA, разработанной для улавливания атомов металла. PyDGA связал прометий с водородом в водной среде, позволив ученым проанализировать его свойства.

Для этого команда использовала метод синхротронной рентгеновской абсорбционной спектроскопии. В результате свойства прометия впервые сравнили с другими редкоземельными элементами. В дальнейшем это позволит использовать металл в науке и промышленности.

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