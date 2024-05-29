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Введен штраф за оказание некачественных коммунальных услуг

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы для ресурсоснабжающих организаций в размере до 100 тысяч рублей за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, в Кодекс РФ об административных правонарушениях вносятся изменения, которые касаются нарушителей режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Так, предусматривается наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей — для юридических лиц, следует из подписанного закона.

В случае повторного привлечения к ответственности они вырастают до 30 тысяч рублей и до 100 тысяч рублей соответственно. Закон вступает в силу через десять дней после опубликования.

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Экономика #Деньги
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