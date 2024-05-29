Найдена родина рыжих тараканов

Американские ученые поставили точку в спорах о родине знаменитых рыжих тараканов. Сейчас эти насекомые живут почти в каждом уголке земного шара, однако исследователям удалось установить их родину — ей оказалась Индия.

Чтобы выявить пути распространения рыжих тараканов, ученые применили метод ретроспективного генетического анализа. Для этого они изучали 281 видов этих насекомых из 17 стран мира, говорится в статье специалистов, опубликованной журналом Nature.

Оказалось, что они являются очень близкими родственниками азиатских тараканов из района Бенгальского залива. Анализ показал, рыжие тараканы отделились от сородичей примерно 2100 лет назад на территории Индии.

Примерно 1200 лет назад рыжие тараканы двинулись в Ближний Восток вместе с торговцами и воинами. На территорию Европы они попали только 270 лет назад, а 120 лет назад быстро распространились по всему миру из-за стремительного развития транспорта.

Тараканы — одни из самых древних насекомых на Земле. При этом в природе насчитывается 7570 их видов. Большинство этих существ могут выживать даже в самых экстремальных условиях. Например, считается, что тараканы выживут даже после падения ядерных бомб.