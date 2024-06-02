Психолог посоветовала, как побороть страх перед экзаменом

Несколько простых приемов помогут справиться с нарастающей тревогой перед сдачей единого государственного экзамена, рассказала завкафедрой клинической психологии Российского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Вера Никишина.

«Побудьте в комнате с минимальным количеством звуков и, закрыв глаза, попытайтесь различать отдаленно исходящие звуки и идентифицировать их», — приводят «Известия» совет Никишиной. Пение в течение 10-12 минут также поможет снизить тревожность перед экзаменом, добавила она.

«Еще один способ — "Место силы" — попробуйте представить и в деталях описать то место, где вам было бы хорошо, спокойно и уверенно. Нужно зайти туда мысленно и погрузиться в созерцание этого места, видеть все, что вас окружает. Может быть, это какой-то особенный пейзаж или какие-то особые предметы, особый уют. Вам необходимо почувствовать не только само это место, но и себя в нем, в спокойствии, в комфорте», — рекомендовала психолог.

На экзамене, когда ситуация выходит из-под контроля, она посоветовала освоить способы снятия напряжения в стрессовой ситуации. В этом помогут: интенсивное напряжение в кистях рук и стопах ног и их резкое разжатие, сильное зажмуривание глаз и их расслабление, питье мелкими глотками под внутренний счет из бутылки или стакана.

«Еще метод — мысленная фиксация взгляда на статичном предмете, который находится на расстоянии 10–12 метрах от вас. Затем перемещение взгляда без изменения положения головы влево и вправо при обязательном возвращении к этому статично расположенному объекту при нескольких кратных повторах», — описала Никишина еще один способ.

По ее словам, смысл этих методов в том, что смена фаз напряжения и расслабления мышц помогает стабилизировать дыхание, сердечно-сосудистую систему. «За счет этого снижается стрессогенность ситуации — когда напряжение вызывает не ситуация, а наша гипертрофированная реакция на нее», — пояснила психолог.