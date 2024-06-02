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Психологи объяснили нездоровую зависимость от порнографии

Источник:
Sibnet.ru
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Чрезмерный или неконтролируемый просмотр порнографии связан с особенностями психологического и эмоционального состояния человека, к такому выводу пришли ученые из австралийского Университета Чарльза Дарвина.

В ходе исследования ученые отметили склонность к злоупотреблению порнографией у одиноких людей с трудностями в регулировании эмоций. В эту категорию в основном попали мужчины вне зависимости от возраста, приводит журнал Addictive Behaviors Reports.

По мнению психологов, чрезмерный просмотр порноконтента связан с низкой самооценкой, пониженной трудоспособностью, плохим настроением, тревожностью, неудовлетворенностью отношениями с противоположным полом.

Но зацикленность на порнографии может только усугубить проблему. Человек начнет изолироваться от внешнего мира и станет еще более одиноким, предупредили ученые. 

Решить проблему поможет расширение социальных контактов: чувство одиночества уменьшится, и зависимость станет менее сильной, посоветовали психологи.

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