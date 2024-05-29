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Алексей Воробьев случайно показал в доме американский флаг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Алексея Воробьева

Певец и актер Алексей Воробьев показал видео из своей квартиры, где главным героем была собака, но поклонники заметили на стене американский флаг и осудили артиста.

В соцсети Воробьев опубликовал видео из квартиры, где бросает игрушку своему псу Моцарту. Подписчики обратили внимание на стену, где висит большой американский флаг.

Артист уже много лет живет в Лос-Анжелесе, он поселился за границей еще до СВО, при этом он снимается в кино и выпускает музыку, как в России, так и за рубежом.

Для России Воробьев известен как участник Евровидения-2011, где занял 16 место. Также Воробьев был участником шоу «Холостяк», и стал единственным героем шоу, который итак и не выбрал невесту.

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