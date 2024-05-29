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Южная Корея пожаловалась на прилетевшие из КНДР шары с навозом

Источник:
Yonhap
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Прилетевшие в Южную Корею из КНДР воздушные шары с навозом
Прилетевшие в Южную Корею из КНДР воздушные шары с навозом
Фото: © Joint Chiefs of Staff

КНДР запустила через границу с Южной Кореей более 150 воздушных шаров с мусором и навозом, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов страны.

«Эти действия Северной Кореи прямо нарушают международное право и угрожают безопасности наших граждан. Мы строго предупреждаем Северную Корею, чтобы она прекратила свои бесчеловечные и вульгарные действия», — говорится в сообщении комитета начальников штабов.

По данным военных, шары начали запускать вечером во вторник, 28 мая. После пересечения границы они приземлялись в разных местах по всей стране. К ним были прикреплены пакеты с пластиковыми бутылками, батарейками, старой обувью и навозом.

Эта акция, по заявлению северокорейских властей, стала ответом на отправку на территорию КНДР пропагандистских листовок из Южной Кореи.

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Captain Nemo

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Sovik

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Captain Nemo

Кому война а кому мать родна.Вот и политика такая.А вы типа воюйте дальше

Uynachalnica

Ну чо - мощно! На одной замене табличек и перекраске авто сколько поиметь то можно!