Южная Корея пожаловалась на прилетевшие из КНДР шары с навозом

Прилетевшие в Южную Корею из КНДР воздушные шары с навозом

КНДР запустила через границу с Южной Кореей более 150 воздушных шаров с мусором и навозом, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов страны.

«Эти действия Северной Кореи прямо нарушают международное право и угрожают безопасности наших граждан. Мы строго предупреждаем Северную Корею, чтобы она прекратила свои бесчеловечные и вульгарные действия», — говорится в сообщении комитета начальников штабов.

По данным военных, шары начали запускать вечером во вторник, 28 мая. После пересечения границы они приземлялись в разных местах по всей стране. К ним были прикреплены пакеты с пластиковыми бутылками, батарейками, старой обувью и навозом.

Эта акция, по заявлению северокорейских властей, стала ответом на отправку на территорию КНДР пропагандистских листовок из Южной Кореи.