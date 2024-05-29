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Дюмин стал секретарем Госсовета

Источник:
Sibnet.ru
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Секретарь Госсовета, помощник президента Алексей Дюмин
Секретарь Госсовета, помощник президента Алексей Дюмин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Помощник президента Алексей Дюмин назначен секретарем Государственного совета России, сообщил Кремль.

«Назначить Секретарем Государственного Совета Российской Федерации помощника Президента Российской Федерации Дюмина А.Г.», — говорится в указе президента.

Дюмин стал помощником президента в мае. До этого он с 2016 года был губернатором Тульской области.

СМИ и эксперты называют Дюмина одним из возможных преемников Путина на посту президента. Ему прочили пост министра обороны.

Госсовет был образован 1 сентября 2000 года. Он формируется президентом для «обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти», а также для определения ключевых направлений внутренней и внешней политики РФ.

Госсовет участвует в том числе в разработке стратегических задач, в формировании политики регионов и социально-экономической политики страны. Прошлым секретарем совета был помощник президента Игорь Левитин.

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Captain Nemo

И воевать они будут с нами на вооружении из нашего же металла

Sovik

Неужели существует только два пути - европейский или пророссийский? Почему бы грузинам не пойти прогрузинским...

Captain Nemo

Кому война а кому мать родна.Вот и политика такая.А вы типа воюйте дальше

Uynachalnica

Ну чо - мощно! На одной замене табличек и перекраске авто сколько поиметь то можно!