Дюмин стал секретарем Госсовета

Помощник президента Алексей Дюмин назначен секретарем Государственного совета России, сообщил Кремль.

«Назначить Секретарем Государственного Совета Российской Федерации помощника Президента Российской Федерации Дюмина А.Г.», — говорится в указе президента.

Дюмин стал помощником президента в мае. До этого он с 2016 года был губернатором Тульской области.

СМИ и эксперты называют Дюмина одним из возможных преемников Путина на посту президента. Ему прочили пост министра обороны.

Госсовет был образован 1 сентября 2000 года. Он формируется президентом для «обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти», а также для определения ключевых направлений внутренней и внешней политики РФ.

Госсовет участвует в том числе в разработке стратегических задач, в формировании политики регионов и социально-экономической политики страны. Прошлым секретарем совета был помощник президента Игорь Левитин.