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Джиган и Самойлова стали участниками шоу «Выжить в Дубае»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Джиган и Оксана Самойлова стали участниками шоу «Выжить в Дубае», сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Семейная пара присоединились к уже объявленным участникам — Надежде Сысоевой и Саше Стоуну.

Самойлова призналась, что влюблена в шоу «Выжить в Дубае» с самого первого сезона. Это вообще ее любимое реалити, поэтому принять участие в новом сезоне она согласилась, не раздумывая.

«Самым сложным для нас было отсутствие еды. Мы были уверены, что нас будут как-то подкармливать, но, когда мы были в пустыне, единственной едой были рис, финики и немного овощей. Это очень выбивало из колеи, потому что, когда голоден, ты автоматически злой. А мы там были голодными постоянно», — цитирует пресс-служба ТНТ Джигана.

В новом сезоне участники снова поделятся на звездную и народную команду, герои шоу будут бороться за приз в 10 миллионов рублей. Новый сезон шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» — в июне на ТНТ.

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Топ комментариев

Captain Nemo

И воевать они будут с нами на вооружении из нашего же металла

Sovik

Неужели существует только два пути - европейский или пророссийский? Почему бы грузинам не пойти прогрузинским...

Captain Nemo

Кому война а кому мать родна.Вот и политика такая.А вы типа воюйте дальше

Uynachalnica

Ну чо - мощно! На одной замене табличек и перекраске авто сколько поиметь то можно!