Песков прояснил судьбу прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прямая линия остается как формат на повестке дня», — ответил Песков на вопрос ТАСС, планируется ли проведение прямой линии в 2024 году.

Последняя прямая линия прошла 14 декабря 2023 года и была совмещена с большой пресс-конференцией Путина. Ранее совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Предыдущая отдельная прямая линия с президентом проходила в 2021 году, всего их было 18. С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и 4 — в качестве премьер-министра.