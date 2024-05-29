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Песков прояснил судьбу прямой линии с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прямая линия остается как формат на повестке дня», — ответил Песков на вопрос ТАСС, планируется ли проведение прямой линии в 2024 году.

Последняя прямая линия прошла 14 декабря 2023 года и была совмещена с большой пресс-конференцией Путина. Ранее совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Предыдущая отдельная прямая линия с президентом проходила в 2021 году, всего их было 18. С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и 4 — в качестве премьер-министра.

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Политика #Россия
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