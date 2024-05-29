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Мольбы Блиновской не повлияли на решения суда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ольга Сергеева / CC BY-SA 4.0

Блогер Елена Блиновкая останется в СИЗО минимум до конца июля, суд отклонил прошение защиты об изменении меры пресечения.

Защита просила отпустить Блиновскую из СИЗО, изменив меру пресечения в виде лишения свободы на запрет определенных действий.

«Постановление Московского городского суда о продлении срока ареста в отношении Елены Блиновской до 26 июля признать законным, апелляционную жалобу отклонить», — цитирует постановление апелляционной инстанции ТАСС.

Блиновская, обращаясь к суду, делала акцент на семейных ценностях. Главная проблема для нее — невозможность видеться с детьми.

«Последние 1,5 года я лишена возможности работать. Я мать четырех маленьких детей и лишена общения с ними, за четыре месяца у меня была один раз возможность поговорить с детьми в течение 15 минут. И больше мне ни разу не разрешали поговорить», — цитирует Блиновскую телеграм-канал «Светская хроника».

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Культгид #Светская хроника #Криминал
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