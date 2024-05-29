НАТО призвало Зеленского не просить о вступлении в альянс

Влиятельные члены НАТО, включая США и Германию, возражают против уточнения сроков вступления Украины в альянс и ускорения этой процедуры, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на американских и европейских дипломатов.

Президента Украины Владимира Зеленского попросили не оказывать давление по поводу ускорения вступления в НАТО. «Люди [в администрации президента США Джо Байдена] с очень большим скепсисом смотрят на то, чтобы дать Украине в этом году продвинуться вперед по пути к полному членству в НАТО», — заявил изданию один из источников.

По информации издания, Великобритания, Литва и Франция настаивают на том, чтобы итоговый документ саммита включал слово «приглашение», адресованное Киеву. Но ряд стран НАТО, включая США и Германию, против этого из-за опасений обострения отношений с Россией.

Источники рассказали, что в обмен Киеву будет предложен некий маршрут к достижению этой цели. Речь может идти об оказании помощи ВСУ, а также о декларации готовности принять Украину в свои ряды, когда для этого «придет время».